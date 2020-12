Usa 2020, Biden: “Mettete la mascherina” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Chiederò agli americani di indossare la mascherina ancora per cento giorni. Non per sempre, cento giorni. Un piccolo sacrificio e ci sarà un’importante diminuzione dei contagi”. Così il presidente eletto Joe Biden nella prima intervista, concessa a Jake Tepper della Cnn, insieme alla vice Kamala Harris. Tanti gli argomenti toccati: “Covid, economia, cambiamento climatico e minoranze” sono le priorità della prossima amministrazione, che si insedierà il 20 gennaio alla Casa Bianca. Pandemia “Mettete la mascherina”. Un semplice appello del presidente eletto, in netto contrasto rispetto a Donald Trump, da cui parte il piano per contrastare il virus. Poi ci sarà il vaccino, probabilmente quello dell’americana Pfizer, in fase di approvazione dalla Fda (Food and Drug Administration). “Se verrà approvato – ha spiegato la Harris – lo farò ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Chiederò agli americani di indossare la mascherina ancora per cento giorni. Non per sempre, cento giorni. Un piccolo sacrificio e ci sarà un’importante diminuzione dei contagi”. Così il presidente eletto Joenella prima intervista, concessa a Jake Tepper della Cnn, insieme alla vice Kamala Harris. Tanti gli argomenti toccati: “Covid, economia, cambiamento climatico e minoranze” sono le priorità della prossima amministrazione, che si insedierà il 20 gennaio alla Casa Bianca. Pandemiala. Un semplice appello del presidente eletto, in netto contrasto rispetto a Donald Trump, da cui parte il piano per contrastare il virus. Poi ci sarà il vaccino, probabilmente quello dell’americana Pfizer, in fase di approvazione dalla Fda (Food and Drug Administration). “Se verrà approvato – ha spiegato la Harris – lo farò ...

Agenzia_Ansa : #Covid: #Obama, #Bush e #Clinton si vaccineranno in tv I tre ex presidenti #Usa volontari per promuovere la campagn… - Agenzia_Ansa : #Covid: gli esperti, verso un 11 settembre al giorno negli Usa. Nei prossimi giorni attesi 3 mila morti in 24 ore… - fattoquotidiano : Covid, in Usa record di morti in 24 ore: 3157. “Da ora sarà come un 11 settembre ogni giorno”. Fauci resterà anche… - ilfaroonline : #Covid_19, numeri record negli Usa: 210.000 nuovi casi e 2.900 morti in 24 ore - egazette1 : RT @UnghereseG: Plastica, le multinazionali di acqua e bibite non riducono il packaging: ecco tutti i dati e gli obiettivi sui materiali. “… -