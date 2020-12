‘Uomini e Donne’, intervento di chirurgia estetica per Cecilia Zagarrigo: ecco le sue parole dopo l’operazione (Video) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cecilia Zagarrigo, amatissima ex pupilla di Uomini e Donne, si è di recente sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per aumentare di qualche taglia il suo seno. La Zagarrigo, attualmente single, è uscita dal dating show di Canale 5 legata a Carlo Pietropoli, relazione breve ma piuttosto intensa, durata solo cinque mesi, ma che ha fatto breccia nel cuore dei fan. Nei giorni scorsi, la bella Cecilia è stata assente dai social a causa dell’operazione chirurgica, ma adesso è tornata più carica che mai, per raccontare la sua nuova esperienza con la sua solita piccata ironia: “Sto bene, sto mangiando qualche biscotto con il thè ed è subito ottant’anni e non sentirli. Ho solo un po’ di male al petto, sapete il peso delle t*tte bisogna saperlo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 4 dicembre 2020), amatissima ex pupilla di Uomini e Donne, si è di recente sottoposta ad undiper aumentare di qualche taglia il suo seno. La, attualmente single, è uscita dal dating show di Canale 5 legata a Carlo Pietropoli, relazione breve ma piuttosto intensa, durata solo cinque mesi, ma che ha fatto breccia nel cuore dei fan. Nei giorni scorsi, la bellaè stata assente dai social a causa delchirurgica, ma adesso è tornata più carica che mai, per raccontare la sua nuova esperienza con la sua solita piccata ironia: “Sto bene, sto mangiando qualche biscotto con il thè ed è subito ottant’anni e non sentirli. Ho solo un po’ di male al petto, sapete il peso delle t*tte bisogna saperlo ...

