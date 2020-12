Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 4 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 4 dicembre , nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo insieme grazie al Vicolo delle News. Nella puntata di oggi vedremo la scelta di Biagio, dopo le registrazioni passati e i dubbi con Sabina e Maria. Il cavaliere ha, infatti, deciso di continuare a conoscere solo Gemma Galgani poichè di lei si fida. La dama ovviamente continua a frequentare anche Maurizio. Vedremo al centro dello studio anche Gianluca. Il tronista è uscito con Marianna, dama che sta frequentando anche Armando. La ragazza ha però preso la sua decisione, vuole frequentare solo Gianluca e quindi chiudere con il cavaliere. ... Leggi su zon (Di venerdì 4 dicembre 2020). Scopriamo cosa succederà oggi, 4, nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo insieme grazie al Vicolo delle News. Nella puntata di oggi vedremo la scelta di Biagio, dopo le registrazioni passati e i dubbi con Sabina e Maria. Il cavaliere ha, infatti, deciso di continuare a conoscere solo Gemma Galgani poichè di lei si fida. La dama ovviamente continua a frequentare anche Maurizio. Vedremo al centro dello studio anche Gianluca. Il tronista è uscito con Marianna, dama che sta frequentando anche Armando. La ragazza ha però preso la sua decisione, vuole frequentare solo Gianluca e quindi chiudere con il cavaliere. ...

