UNA VITA | anticipazioni puntata di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020

anticipazioni puntata 1089 di Una VITA di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020: Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 5 dicembre 2020 Antonito racconta a suo padre Ramon dello strano e assurdo comportamento di Lolita e Carmen, sospettando che tra le due donne sia in atto qualche dissapore di cui loro non sono a conoscenza… Mauro finge di essere un uomo d'affari con Cesar Andrade e sembra riuscire a conquistare la fiducia dell'uomo… Dopo che San Emeterio è riuscito ad "ammorbidire" Andrade, Felipe rischia con il suo intervento di mettere a repentaglio l'intera operazione!

