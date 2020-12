Una Vita | anticipazioni oggi 4 dicembre | la strana richiesta di Lolita

Leggi su solodonna

(Di venerdì 4 dicembre 2020)“Una”, puntata del 42020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.15? Trae Carmen la tensione è alta. La prima, incinta, chiede di fare un rito particolare, ma la seconda non vuole. A casa Palacios l’atmosfera non è delle più serene. Tra Carmen ela convivenza è sempre più difficile.vorrebbe a tutti i costi mettere in scena un Articolo completo: dal blog SoloDonna