Una vita anticipazioni: Felipe molla Genoveva e scatena la sua ira, troverà Marcia? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 5 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica. In onda il 5 dicembre su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1087 di Acacias 38 con le indagini di Mauro che vanno avanti. Ursula sapeva che il commissario è un osso duro e che avrebbe continuato a indagare e non sbagliava. Mauro infatti ha capito che in tutta questa storia c’è lo zampino di un uomo potente che si chiama Andrade che a quanto pare ha qualcosa a che fare con la scomparsa di Marcia…Felipe vuole che si approfondisca: chi è questo Andrade e perchè ha fatto rapire Marcia? L’ex ispettore ha un piano in mente: vuole infiltrarsi nell’organizzazione di Andrade e se sarà necessario arriverà a comprare anche delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 5 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica. In onda il 5 dicembre su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1087 di Acacias 38 con le indagini di Mauro che vanno avanti. Ursula sapeva che il commissario è un osso duro e che avrebbe continuato a indagare e non sbagliava. Mauro infatti ha capito che in tutta questa storia c’è lo zampino di un uomo potente che si chiama Andrade che a quanto pare ha qualcosa a che fare con la scomparsa divuole che si approfondisca: chi è questo Andrade e perchè ha fatto rapire? L’ex ispettore ha un piano in mente: vuole infiltrarsi nell’organizzazione di Andrade e se sarà necessario arriverà a comprare anche delle ...

NicolaPorro : La #Brexit doveva ridurre la Gran Bretagna a una succursale del Terzo Mondo. Invece già strappa al Covid la vita ch… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @DomenicaGianne4 L'inerzia è fortissima se sei in Parlamento. Il capogruppo ti dice di fare una cosa… - robertosaviano : Il ricercatore svedese-iraniano #AhmadrezaDjalali potrebbe essere giustiziato oggi. Solo una forte e rapida reazion… - 2_crim : RT @borghi_claudio: @Theskeptical_ @DomenicaGianne4 L'inerzia è fortissima se sei in Parlamento. Il capogruppo ti dice di fare una cosa e l… - gagabestah : RT @sadbutglad1: MTR: “tu non puoi amare una persona che non ti ha mai dato amore, tu puoi esserle riconoscente per averti donato la vita,… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, la puntata di giovedì 3 dicembre Mediaset Play Holidate è un film che non ha senso nel 2020

È il 2020, siamo sotto una pandemia e sono chiusa in casa con i miei genitori da due mesi in zona rossa. Nessuno mi biasimerà quindi se dico che ho passato lo scorso weekend sdraiata sul divano a mang ...

Global Teacher Prize 2020: l’insegnante migliore del mondo è indiano e salva la vita alle spose bambine

Ranjitsinh Disale è l'insegnante indiano vincitore del Global Teacher Prize 2020, premiato per il suo impegno in una scuola del Maharashtra.

È il 2020, siamo sotto una pandemia e sono chiusa in casa con i miei genitori da due mesi in zona rossa. Nessuno mi biasimerà quindi se dico che ho passato lo scorso weekend sdraiata sul divano a mang ...Ranjitsinh Disale è l'insegnante indiano vincitore del Global Teacher Prize 2020, premiato per il suo impegno in una scuola del Maharashtra.