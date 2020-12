Una startup italiana vuole produrre bioplastica dagli scarti del vino (Di venerdì 4 dicembre 2020) È Agromateriae a vincere il Premio Nazionale Innovazione 2020 organizzato da Pni Cube. La startup guidata dall’ad Alessandro Nanni ha superato i concorrenti nella più importante business plan competition in Italia. Dopo Catania, a organizzare la diciottesima edizione è stata l’università di Bologna. Il Covid-19 ha segregato tutti online, con dirette streaming per i pitch delle aziende e i membri della giuria collegati in videoconferenza. Agromateriae porta a casa il trofeo e 250 mila euro ma anche il premio nella sezione Cleantech Energy (altri 25 mila). bioplastica riciclabile dagli scarti del vino Proveniente dall’Emilia Romagna, affiliata all’università di Modena e Reggio Emilia, l’azienda produce nuovi materiali plastici dagli scarti agroindustriali, che trasforma ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) È Agromateriae a vincere il Premio Nazionale Innovazione 2020 organizzato da Pni Cube. Laguidata dall’ad Alessandro Nanni ha superato i concorrenti nella più importante business plan competition in Italia. Dopo Catania, a organizzare la diciottesima edizione è stata l’università di Bologna. Il Covid-19 ha segregato tutti online, con dirette streaming per i pitch delle aziende e i membri della giuria collegati in videoconferenza. Agromateriae porta a casa il trofeo e 250 mila euro ma anche il premio nella sezione Cleantech Energy (altri 25 mila).riciclabiledelProveniente dall’Emilia Romagna, affiliata all’università di Modena e Reggio Emilia, l’azienda produce nuovi materiali plasticiagroindustriali, che trasforma ...

La startup Agromateriae vince la finale del premio Pni 2020 con un progetto per bioplastica dagli scarti della lavorazione dell'uva. Un mercato potenziale enorme ...

Startup: per Grownnectia nuovi soci prestigiosi

(Roma 4 dicembre 2020) – Importanti famiglie industriali e imprenditori di successo scelgono Grownnectia per entrare nell’ecosistema dell’innovazione, chiave di volta in periodo Covid Capitanati dallâ ...

La startup Agromateriae vince la finale del premio Pni 2020 con un progetto per bioplastica dagli scarti della lavorazione dell'uva. Un mercato potenziale enorme ...

(Roma 4 dicembre 2020) – Importanti famiglie industriali e imprenditori di successo scelgono Grownnectia per entrare nell'ecosistema dell'innovazione, chiave di volta in periodo Covid Capitanati dallâ ...