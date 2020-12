Una sola regione in zona rossa dal 6 dicembre: come cambia la “mappa” dell’Italia (Di venerdì 4 dicembre 2020) La “mappa” della nostra Italia cambia ancora una volta e le regioni passano da un’area all’altra questo fine settimana. Al momento, secondo quelle che sono le ultime notizie relative a questo fine settimana, c’è solo una regione che resta in zona rossa, si tratta dell’Abruzzo. come auspicava Conte, le altre regioni iniziano a entrare in area gialla, con la speranza che entro fine mese, tutte le regioni si trovino in questa zona. LE REGIONI CHE PASSANO DALLA zona rossa ALLA zona ARANCIONE L’indice Rt si sta abbassando e molte regioni si preparano al cambio di colore. Un’ordinanza che verrà firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ha stabilito che dal 6 dicembre Campania, Toscana, Valle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladella nostra Italiaancora una volta e le regioni passano da un’area all’altra questo fine settimana. Al momento, secondo quelle che sono le ultime notizie relative a questo fine settimana, c’è solo unache resta in, si tratta dell’Abruzzo.auspicava Conte, le altre regioni iniziano a entrare in area gialla, con la speranza che entro fine mese, tutte le regioni si trovino in questa. LE REGIONI CHE PASSANO DALLAALLAARANCIONE L’indice Rt si sta abbassando e molte regioni si preparano al cambio di colore. Un’ordinanza che verrà firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ha stabilito che dal 6Campania, Toscana, Valle ...

ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa per cui danno partita persa a un club che obbedisce a una direttiva sanitaria e d… - XFactor_Italia : Una sola parola per l'esibizione di @naipnaipnaip: magica! Sapete tutti qual è la “mononota” vero? #XF2020 - vascorossi : Ciao Diego, Mito indiscusso Incantatore di palloni Impareggiabile e indomabile. In una parola sola... Maradona. Wiv… - PatalanoCandida : RT @kiarafaz1: Sappi che per me sei sempre stato tu, prima di chiunque. Solo tu hai saputo farmi ridere con una sola espressione, di farmi… - maggirosegmail1 : RT @sofialo11324700: CHIRIQUI ???????? #SomosRM una sola familia -

Ultime Notizie dalla rete : Una sola Messa a disposizione e sostegno: domanda in una sola provincia o in più province? La Tecnica della Scuola Una sola spettatrice alla sfilata Chanel Métiers d'art: Kristen Stewart

L'ultima collezione di Virginie Viard è stata presentata nella splendida cornice del Château des Dames. Mettendo in scena un nuovo Rinascimento, popolato da principesse punk ...

Meyer: «La salute e i conti economici. Perché procediamo cauti»

Il sovrintendente della Scala, entrato in carica all’inizio della pandemia, ribatte all’accusa che il teatro ha fatto troppo poco. E apre a una digitalizzazione «responsabile» ...

L'ultima collezione di Virginie Viard è stata presentata nella splendida cornice del Château des Dames. Mettendo in scena un nuovo Rinascimento, popolato da principesse punk ...Il sovrintendente della Scala, entrato in carica all’inizio della pandemia, ribatte all’accusa che il teatro ha fatto troppo poco. E apre a una digitalizzazione «responsabile» ...