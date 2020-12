Una macchina per l’autodiagnosi del tumore al seno: l’invenzione della giovane ricercatrice (Di venerdì 4 dicembre 2020) tumore al seno: il futuro della diagnosi è “The blue box”, un kit che rileva la presenza della malattia da casa. La giovane ricercatrice Judit Girò Benet, 24enne spagnola, ha vinto a metà novembre un prestigioso premio per la biomedica, il James Dyson Award. La sua “Blue box” non sarà ancora pronta per la vendita ai consumatori per un po’, ma Girò Benet spera che possa dare vita a una “comunità di donne padrone della propria salute”. >> Al Cardarelli di Napoli operazione salvavita su una donna: rimosso tumore di 20 kg La diagnosi di tumore al seno alla madre della ricercatrice Quando la ricercatrice spagnola Judit Girò Benet scoprì la diagnosi di cancro al ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020)al: il futurodiagnosi è “The blue box”, un kit che rileva la presenzamalattia da casa. LaJudit Girò Benet, 24enne spagnola, ha vinto a metà novembre un prestigioso premio per la biomedica, il James Dyson Award. La sua “Blue box” non sarà ancora pronta per la vendita ai consumatori per un po’, ma Girò Benet spera che possa dare vita a una “comunità di donne padronepropria salute”. >> Al Cardarelli di Napoli operazione salvavita su una donna: rimossodi 20 kg La diagnosi dialalla madreQuando laspagnola Judit Girò Benet scoprì la diagnosi di cancro al ...

Una macchina per l’autodiagnosi del tumore al seno: l’invenzione della giovane ricercatrice

