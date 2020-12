Un Dpcm di Natale che ribalta la tradizione | l’ultima messa all’ora di cena

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo sulla conferenza di #Conte - matteosalvinimi : Che senso ha vietare a due persone di raggiungere una seconda casa a #Natale? Mi pare che dietro al #DPCM ci sia un… - LindaCath777 : RT @marioadinolfi: Quando una legge è ingiusta non è illecito disobbedire. E questo Dpcm è crudele, sono norme persino grottesche contro la… - Simona65Simona : RT @sister_magister: Ma sai che ti dico? Stampami tutte le mail, chi se ne frega dell'amministrazione digitale e dell'amazzonia, dai, metti… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale

Tramonta dunque l'ipotesi di un ritorno a scuola prima delle festività di Natale. Ecco le altre principali misure del Dpcm che entrerà in vigore da domani. -SPOSTAMENTI TRA REGIONI - Sono ...Sorvegliate speciali’ per il weekend, per il ponte dell’Immacolata e per tutte le festività le vie dello shopping della Capitale e le zone di ritrovo particolarmente frequentate. Riconfermato il dispo ...