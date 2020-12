Tv | presidente Rai eletto in Cda Ebu | Foa ' riconoscimento internazionale a lavoro azienda'

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Ildella RAI, Marcello Foa, è statomembro dell'Executive Board dell'Ebu, l'associazionedei servizi pubblici radiotelevisivi, nel corso della 85esima Assemblea Generale (che si è svolta virtualmente). Si tratta di una conferma, per un secondo mandato, all'interno del consiglio di amministrazione dell'Ebu. Il board è statoper acclamazione. “E' un risultato importante per la Rai - ha dichiarato Foa - unanche al grandesvolto dalla nostranei difficili mesi della pandemia, quando la Rai ha fatto da apripista (e ha dato supporto) ai servizi pubblici di altri Paesi raggiunti dall'emergenza sanitaria dopo di noi. Da quando sono ...

reportrai3 : Dopo l'inchiesta di #Report, la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato né inda… - carlaruocco1 : Una brutta pagina della tv pubblica che si chiude con le scuse della RAI rivolte a Nicola Morra, ingiustamente atta… - mennea_donato : Ma a voi vi sembra normale che ieri il Presidente del Consiglio Conte ha fatto la sua amata conferenza stampa senza… - ResiStefano : RT @Raicomspa: #4dicembre 1999 si spegne #NildeIotti, prima donna in Italia nominata Presidente della Camera dei deputati. 'Storia di Nild… - AntonioSolara : RT @Raicomspa: #4dicembre 1999 si spegne #NildeIotti, prima donna in Italia nominata Presidente della Camera dei deputati. 'Storia di Nild… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Rai

Il Tempo

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della RAI, Marcello Foa, è stato eletto membro dell'Executive Board dell'Ebu, l'associazione internazionale dei servizi pubblici radiotelevisivi, nel corso ...Deve essere ancora messo nero su bianco ma il portale della cultura italiana, che non ha nemmeno un nome ma che tutti ormai conoscono come la Netflix nostrana, fa già parlare di sé. In particolare, è ...