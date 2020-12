Trump vuole dare la grazia presidenziale al suo entourage prima di lasciare la Casa Bianca (Di venerdì 4 dicembre 2020) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando con i suoi consiglieri se “concedere la grazia preventiva ai suoi figli, a suo genero e al suo avvocato personale Rudy Giuliani”. Nonostante ancora non abbia riconosciuto la sconfitta elettorale contro il presidente eletto Joe Biden, sembra che Trump stia iniziando a preoccuparsi di cosa succederà alla fine del proprio mandato. Secondo quanto riferito da alcune fonti al New York Times, il tycoon è preoccupato che il Dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Biden possa indugiare in poco credibili “ritorsioni” contro il presidente uscente, prendendo di mira i suoi tre figli maggiori – Donald Jr., Eric e Ivanka – così come il marito di Ivanka e consigliere senior della Casa Bianca, Jared ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald, sta valutando con i suoi consiglieri se “concedere lapreventiva ai suoi figli, a suo genero e al suo avvocato personale Rudy Giuliani”. Nonostante ancora non abbia riconosciuto la sconfitta elettorale contro il presidente eletto Joe Biden, sembra chestia iniziando a preoccuparsi di cosa succederà alla fine del proprio mandato. Secondo quanto riferito da alcune fonti al New York Times, il tycoon è preoccupato che il Dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Biden possa indugiare in poco credibili “ritorsioni” contro il presidente uscente, prendendo di mira i suoi tre figli maggiori – Donald Jr., Eric e Ivanka – così come il marito di Ivanka e consigliere senior della, Jared ...

