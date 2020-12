Trump torna all’attacco di Biden: “Non può essere presidente, abbiamo le prove” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Washington, 4 dic – Donald Trump torna all’attacco contro l’elezione di Joe Biden. “Non può essere presidente se noi abbiamo ragione sui brogli. Parliamo di centinaia di migliaia di voti, parliamo di numeri che nessuno ha mai visto prima. abbiamo le prove, è tutto chiaro”. Il presidente degli Stati Uniti, “nel discorso più importante mai fatto“, in oltre 45 minuti ribadisce tutte le accuse contro il suo rivale dem: “Le elezioni sono state un disastro, una truffa, una frode colossale“, denuncia Trump nel discorso pubblicato integralmente sulla propria pagina Facebook. Trump: “Questo potrebbe essere il più importante discorso che io abbia mai fatto” “Questo potrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Washington, 4 dic – Donaldcontro l’elezione di Joepuòse noiragione sui brogli. Parliamo di centinaia di migliaia di voti, parliamo di numeri che nessuno ha mai visto prima.le prove, è tutto chiaro”. Ildegli Stati Uniti, “nel discorso più importante mai fatto“, in oltre 45 minuti ribadisce tutte le accuse contro il suo rivale dem: “Le elezioni sono state un disastro, una truffa, una frode colossale“, denuncianel discorso pubblicato integralmente sulla propria pagina Facebook.: “Questo potrebbeil più importante discorso che io abbia mai fatto” “Questo potrebbe ...

