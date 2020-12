Trasformazione tecnologica delle Pmi, al Campania Digital Innovation Hub si presenta il bando del Mise (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sostenere la Trasformazione Digitale nel settore manifatturiero e in quello dei servizi per promuovere la crescita di competitività dell’intero tessuto produttivo del Paese. Con questo obiettivo il Governo ha introdotto con il Decreto Crescita un intervento agevolativo sulla “Digital Transformation” a sostegno delle piccole e microimprese. Introdotti e moderati da Edoardo Imperiale, direttore generale del Campania Digital Innovation Hub, ne hanno discusso Alessandra De Angelis, Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero Sviluppo Economico, Luigi Gallo, Area Innovazione e Competitività della BU Competitività e Territori di Invitalia, in occasione del webinar “Digital Transformation. Incentivi per la Digitalizzazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sostenere lae nel settore manifatturiero e in quello dei servizi per promuovere la crescita di competitività dell’intero tessuto produttivo del Paese. Con questo obiettivo il Governo ha introdotto con il Decreto Crescita un intervento agevolativo sulla “Transformation” a sostegnopiccole e microimprese. Introdotti e moderati da Edoardo Imperiale, direttore generale delHub, ne hanno discusso Alessandra De Angelis, Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero Sviluppo Economico, Luigi Gallo, Area Innovazione e Competitività della BU Competitività e Territori di Invitalia, in occasione del webinar “Transformation. Incentivi per laizzazione ...

SignorAldo : RT @franciungaro: .@LDRaimondo Direttore @asstel_it: 'Gli ultimi mesi sono stati decisivi per lo sviluppo di #competenze #digitali. La fili… - LDRaimondo : RT @franciungaro: .@LDRaimondo Direttore @asstel_it: 'Gli ultimi mesi sono stati decisivi per lo sviluppo di #competenze #digitali. La fili… - franciungaro : .@LDRaimondo Direttore @asstel_it: 'Gli ultimi mesi sono stati decisivi per lo sviluppo di #competenze #digitali. L… - Claudio_Forzano : RT @franciungaro: .@LDRaimondo Direttore @asstel_it: 'Negli ultimi mesi si sono sviluppate forti #competenze #digitali: il settore #TLC è… - sometsrl : Industria4.0 verso il rinnovo: si attende proroga del #creditoimposta per gli investimenti in beni nuovi destinati… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasformazione tecnologica Trasformazione tecnologica delle Pmi, al Campania Digital Innovation Hub si presenta il bando del Mise Il Denaro Il futuro della filiera manifatturiera va in scena al Fanuc Technovation Forum 2020

Fanuc organizza la nuova edizione di Technovation Forum a cui dedica una piattaforma di contributi video informativi e presentazione delle ...

Rivoluzione 5G: servono obiettivi condivisi

Rivoluzione 5G: servono obiettivi condivisi. Due le leve fondamentali: sviluppo delle competenze e potenziamento della R&S in ambito high-tech ...

Fanuc organizza la nuova edizione di Technovation Forum a cui dedica una piattaforma di contributi video informativi e presentazione delle ...Rivoluzione 5G: servono obiettivi condivisi. Due le leve fondamentali: sviluppo delle competenze e potenziamento della R&S in ambito high-tech ...