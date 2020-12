Trapani, revocato l’incarico al perito nel processo per mafia all’ex deputato Ruggirello: “Stravolto il significato delle intercettazioni” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le frasi in dialetto venivano indicate come ‘incomprensibili’. I nomi dei boss invece erano semplicemente scomparsi. Così a cinque mesi dall’affidamento, il Tribunale di Trapani ha revocato l’incarico al perito che avrebbe dovuto trascrivere le intercettazioni del processo Scrigno in cui è imputato per associazione mafiosa l’ex deputato renziano Paolo Ruggirello. Il collegio presieduto dal giudice Daniela Troja ha incaricato un nuovo consulente, che dovrà consegnare le centinaia di trascrizioni nell’udienza del 16 febbraio 2021. L’ordinanza è stata emessa su richiesta dei pm della Dda di Palermo, che da un ascolto a campione avevano evidenziato le anomalie, confermate dall’ascolto dei file audio originali. “Da una verifica a campione effettuata dal collegio è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le frasi in dialetto venivano indicate come ‘incomprensibili’. I nomi dei boss invece erano semplicemente scomparsi. Così a cinque mesi dall’affidamento, il Tribunale dihaalche avrebbe dovuto trascrivere le intercettazioni delScrigno in cui è imputato per associazione mafiosa l’exrenziano Paolo. Il collegio presieduto dal giudice Daniela Troja ha incaricato un nuovo consulente, che dovrà consegnare le centinaia di trascrizioni nell’udienza del 16 febbraio 2021. L’ordinanza è stata emessa su richiesta dei pm della Dda di Palermo, che da un ascolto a campione avevano evidenziato le anomalie, confermate dall’ascolto dei file audio originali. “Da una verifica a campione effettuata dal collegio è stato ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Trapani, revocato l’incarico al perito nel processo per mafia all’ex deputato Ruggirello: “Stravolto il significato de… - SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: Trapani, revocato l’incarico al perito nel processo per mafia all’ex deputato Ruggirello: “Stravolto il significato de… - massimo_san : RT @fattoquotidiano: Trapani, revocato l’incarico al perito nel processo per mafia all’ex deputato Ruggirello: “Stravolto il significato de… - fattoquotidiano : Trapani, revocato l’incarico al perito nel processo per mafia all’ex deputato Ruggirello: “Stravolto il significato… -