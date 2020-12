Traffico illegale di farmaci | ecco come evitarlo

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ildie di dispositivi medico-sanitari, è un noto problema da sempre contrastato dalle autorità e interessa tutte le aree geografiche del pianeta, seppur nel continente africano con diversa intensità e drammatici aspetti. I danni di tale fenomeno riguardano non solo le aziende produttrici e i sistemi sanitari nazionali, ma soprattutto la salute delle persone per l’inefficacia dei medicinali o dei dispositivi utilizzati, in quanto non conformi agli standard o perché contraffatti. Quest’ultimo aspetto può spingersi sino alla totale inefficacia quando icontraffatti sono privi del principio attivo, provocano tossicità oppure sono scaduti. Il fenomeno dell’importazioneriguarda sia materiale sanitario regolarmente identificabiletale ma per ...