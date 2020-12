“Tra poco muori”: così il medico al paziente Covid in fin di vita. Maltrattamenti all’ospedale di Taranto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid, Maltrattamenti e furti ai defunti nell’ospedale di Taranto Casi di morti sospette, metodi brutali nel comunicare il decesso di un paziente e furti di cellulari, anelli e orologi che appartenevano ai degenti morti per Covid. È quanto emerge dalle testimonianze di alcuni familiari dei defunti nell’ospedale Moscati di Taranto che hanno sporto denunce dopo le quali la magistratura ha aperto una inchiesta, mentre l’Asl di Taranto ha avviato una indagine interna. Sarebbero venute a mancare anche assistenza e condizioni di ricovero umanamente adeguate dicono i familiari di otto pazienti morti nel Moscati che si sono uniti nel gruppo ‘Per i nostri parenti’. Uno dei racconti più scioccanti è quello riportato da Repubblica. Il padre di Angela Cortese, Francesco, ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020)e furti ai defunti nell’ospedale diCasi di morti sospette, metodi brutali nel comunicare il decesso di une furti di cellulari, anelli e orologi che appartenevano ai degenti morti per. È quanto emerge dalle testimonianze di alcuni familiari dei defunti nell’ospedale Moscati diche hanno sporto denunce dopo le quali la magistratura ha aperto una inchiesta, mentre l’Asl diha avviato una indagine interna. Sarebbero venute a mancare anche assistenza e condizioni di ricovero umanamente adeguate dicono i familiari di otto pazienti morti nel Moscati che si sono uniti nel gruppo ‘Per i nostri parenti’. Uno dei racconti più scioccanti è quello riportato da Repubblica. Il padre di Angela Cortese, Francesco, ...

