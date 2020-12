Tra gli effetti del Covid c'è il calo della libido sessuale maschile. "Colpito il 15% dei pazienti" (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Tra i tanti effetti collaterali del Covid ce n'e' uno di cui si parla poco ma che colpisce una fascia non marginale dei malati di sesso maschile: il calo temporaneo della vitalità sessuale. "Una delle numerose conseguenze collaterali che stanno emergendo negli uomini positivi al Covid-19 è un calo della libido", spiega all'AGI Rocco Damiano, professore ordinario di Urologia presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. "Tra gli effetti dell'infezione infatti c'è la compromissione della qualità e della quantita del liquido seminale negli uomini, che dipende da una vasculite testicolare, presente, secondo i primi dati grezzi, nel 15 per cento dei casi positivi", ... Leggi su agi (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Tra i tanticollaterali delce n'e' uno di cui si parla poco ma che colpisce una fascia non marginale dei malati di sesso: iltemporaneovitalità. "Una delle numerose conseguenze collaterali che stanno emergendo negli uomini positivi al-19 è un", spiega all'AGI Rocco Damiano, professore ordinario di Urologia presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. "Tra glidell'infezione infatti c'è la compromissionequalità equantita del liquido seminale negli uomini, che dipende da una vasculite testicolare, presente, secondo i primi dati grezzi, nel 15 per cento dei casi positivi", ...

Tra gli effetti del Covid c'è il calo della libido sessuale maschile. "Colpito il 15% dei pazienti" AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Qatar 2022, De Rossi e Van Der Vaart al sorteggio qualificazioni europee

Spostamenti tra regioni prima del 21 dicembre, cosa c'è da sapere (ecco chi cambierà colore)

Daniele De Rossi e Rafael Van der Vaart saranno gli assistenti nel sorteggio dei gironi di qualificazione europea per la Coppa del Mondo 2022 che si terra'

Spostamenti tra regioni prima del 21 dicembre, cosa c'è da sapere (ecco chi cambierà colore)

Per spostarsi fuori dalla propria regione fino al 21 dicembre è fondamentale conoscere in quale fascia (rossa, arancione o gialla) è collocata la propria regione. La regola di ...