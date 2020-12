'Tra dieci minuti muori', le parole choc del medico al paziente covid in fin di vita (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Tra dieci minuti muor i'. Così si sarebbe rivolto un medico a un paziente in fin di vita per il covid stando al racconto della figlia dell'uomo . Angela Cortese, di Bari, a raccontato a La Repubblica,... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Tramuor i'. Così si sarebbe rivolto una unin fin diper ilstando al racconto della figlia dell'uomo . Angela Cortese, di Bari, a raccontato a La Repubblica,...

EnricoLetta : Allargare lo sguardo e cogliere le tante opportunità per ???? da rapporti più intensi, economici, politici e cultural… - augusto_amato : 'Tra dieci minuti muori': così il medico al paziente Covid in fin di vita. Maltrattamenti e furti ai pazienti… - Mary1Boom : RT @80AirasoR80: 'Tra dieci minuti muori': così il medico al paziente Covid in fin di vita. Maltrattamenti e furti ai defunti nell'inferno… - clelialarenza : RT @PaoloGentiloni: #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in termini… - elisahassert : ah comunque tra dieci giorni faccio la riduzione al seno hhh -