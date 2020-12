“Tra 10 minuti morirà”. Choc in ospedale, così il medico al paziente Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono almeno sette le denunce per maltrattamento che riguardano l’ospedale Moscati di Taranto. Sette episodi sono stati infatti denunciati da alcuni familiari relativamente a maltrattamenti che sarebbero stati inferti a pazienti ricoverati nel nosocomio della cittadina pugliese. Le denunce sono relative a mancanza di assistenza, condizioni igienico-sanitarie non adeguate e oggetti di valore non restituiti. Non solo, dalle dichiarazioni di alcuni familiari spunta fuori quella di una figlia che ha raccontato come il padre le avesse confidato che voleva andarsene da quell’ospedale: “Venitemi a prendere, qui muoio”. Sebbene tutte le accuse debbano essere provate, fa senz’altro riflettere l’alto numero di denunce, oltre ad alcune dichiarazioni incaute da parte di alcuni operatori dell’ospedale. Un medico si sarebbe rivolto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono almeno sette le denunce per maltrattamento che riguardano l’Moscati di Taranto. Sette episodi sono stati infatti denunciati da alcuni familiari relativamente a maltrattamenti che sarebbero stati inferti a pazienti ricoverati nel nosocomio della cittadina pugliese. Le denunce sono relative a mancanza di assistenza, condizioni igienico-sanitarie non adeguate e oggetti di valore non restituiti. Non solo, dalle dichiarazioni di alcuni familiari spunta fuori quella di una figlia che ha raccontato come il padre le avesse confidato che voleva andarsene da quell’: “Venitemi a prendere, qui muoio”. Sebbene tutte le accuse debbano essere provate, fa senz’altro riflettere l’alto numero di denunce, oltre ad alcune dichiarazioni incaute da parte di alcuni operatori dell’. Unsi sarebbe rivolto ...

