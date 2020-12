Torino, l’annuncio della Bosnia: «Gojak guarito dal Covid-19» (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Federazione Bosniaca ha comunicato che Gojak è guarito dal Covid-19 Amer Gojak, centrocampista del Torino, è guarito dal Covid-19. Ad annunciarlo la Federazione Bosniaca con un comunicato ufficiale. «Dopo 14 giorni di isolamento, da quando era rientrato dal ritiro con la Nazionale, ora il giocatore è risultato negativo e domani sarà regolarmente in campo per la sfida contro la Juventus». Toccherà ora a Giampaolo decidere se convocare o meno Gojak per il derby. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Federazioneca ha comunicato chedal-19 Amer, centrocampista del, èdal-19. Ad annunciarlo la Federazioneca con un comunicato ufficiale. «Dopo 14 giorni di isolamento, da quando era rientrato dal ritiro con la Nazionale, ora il giocatore è risultato negativo e domani sarà regolarmente in campo per la sfida contro la Juventus». Toccherà ora a Giampaolo decidere se convocare o menoper il derby. Leggi su Calcionews24.com

