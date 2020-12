Torino | apre Green Pea il made in Italy geniale e sostenibile di Oscar Farinetti

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Si inaugura l’8 dicembre il nuovo megastore dell'imprenditore di Eataly. Cento marchi selezionati per la vita “eco”: dagli arredi alla moda. Il pisello è il simbolo dell’edificio, rotondo e verde come la Terra

