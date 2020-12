Tommaso Zorzi svela a Malgioglio il vero motivo per cui ha litigato con la Salemi: “Si è fatta anticipare la data” (VIDEO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Perché Zorzi e Salemi erano distanti prima del GF Vip 5? Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che qualche settimana fa è entrata nella casa Giulia Salemi. Quest’ultima e Tommaso Zorzi erano dei grandi amici ma poi ad un certo punto questo legame si è spezzato. Per quale motivo? Sapendo delle loro vecchie ruggini, Alfonso Signorini ha deciso di ‘buttare’ lì dentro l’influencer italo-persiana per vedere se i due facessero pace. A quanto pare l’obbiettivo del conduttore ha portato buoni frutti, tuttavia tale equilibro potrebbe presto essere messo in discussione dalla New entry Cristiano Malgioglio che ha intenzione di buttare benzina sul fuoco. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore nell’appartamento più spiato ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 4 dicembre 2020) Perchéerano distanti prima del GF Vip 5? Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che qualche settimana fa è entrata nella casa Giulia. Quest’ultima eerano dei grandi amici ma poi ad un certo punto questo legame si è spezzato. Per quale? Sapendo delle loro vecchie ruggini, Alfonso Signorini ha deciso di ‘buttare’ lì dentro l’influencer italo-persiana per vedere se i due facessero pace. A quanto pare l’obbiettivo del conduttore ha portato buoni frutti, tuttavia tale equilibro potrebbe presto essere messo in discussione dalla New entry Cristianoche ha intenzione di buttare benzina sul fuoco. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore nell’appartamento più spiato ...

