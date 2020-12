The Voice Senior, Al Bano sulla figlia Jasmine: “Voluta dalla produzione” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al Bano Carrisi torna a difendere la figlia Jasmine, protagonista con il suo famoso papà di The Voice Senior. La giovane, nata dall’amore per Loredana Lecciso, è fra i giudici della trasmissione condotta da Antonella Clerici. Appassionata di musica e già famosa su Instagram, Jasmine ha conquistato il pubblico nella prima puntata dello show, svelando di essere pronta a mettersi in gioco. Purtroppo però le critiche non sono mancate per la figlia d’arte che è stata accusata di essere stata favorita da Al Bano. Il cantante, intervistato dal settimanale Nuovo, ha smentito questa ipotesi, affermando che sarebbe stata la produzione di The Voice Senior a volere fortemente Jasmine nel cast. “In realtà è stata ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 dicembre 2020) AlCarrisi torna a difendere la, protagonista con il suo famoso papà di The. La giovane, nata dall’amore per Loredana Lecciso, è fra i giudici della trasmissione condotta da Antonella Clerici. Appassionata di musica e già famosa su Instagram,ha conquistato il pubblico nella prima puntata dello show, svelando di essere pronta a mettersi in gioco. Purtroppo però le critiche non sono mancate per lad’arte che è stata accusata di essere stata favorita da Al. Il cantante, intervistato dal settimanale Nuovo, ha smentito questa ipotesi, affermando che sarebbe stata la produzione di Thea volere fortementenel cast. “In realtà è stata ...

