The Mandalorian 2, la recensione del sesto episodio: imperiosi fantasmi dal passato (Di venerdì 4 dicembre 2020) La recensione del sesto episodio di The Mandalorian 2: più breve del solito e ricco di azione, La Tragedia segna un altro grande ritorno in scena e mette il nostro Mando con le spalle al muro. Leggende narrano che, una volta toccato un apice, la discesa sia inevitabile. Apriamo la nostra recensione del sesto episodio di The Mandalorian 2 (2x06) ancora pieni di entusiasmo per il capolavoro a cui abbiamo assistito la scorsa settimana, un concentrato di amore, citazionismo, rivelazioni e tensione difficile da dimenticare. Ammettiamo che una parte di noi si aspettava la quiete dopo la tempesta, l'altra invece non voleva rassegnarsi a un episodio che guardasse dal basso verso l'alto in nobile predecessore. Perché avremmo preferito cavalcare ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian 2, la recensione del sesto episodio: imperiosi fantasmi dal passato… - Andjelakitic : Ho appena finito di guardare the mandalorian 02×06 Sono rimasta scioccata ?? #TheMandalorian #darksaber #starwars - kindeaster : @SantucciFulvio Fulvio è uscito the mandalorian oggi! - meowof_ : Non so se iniziare a vedere le ultime due puntate di Romulus e soffrire oppure vedere the mandalorian - obaewan_ : il chapter 14 di the mandalorian si chiama the tragedy REGA AIUTO CHE CAZZO SUCCEDE? -