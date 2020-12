The Dig (La nave sepolta), il trailer del film Netflix con Carey Mulligan e Ralph Fiennes (Di venerdì 4 dicembre 2020) Trama, trailer e tutte le informazioni necessarie sul film di Simon Stone che esce in streaming il 29 gennaio e racconta la storia dell'incredibile ritrovamento del tesoro di Sutton Hoo. Leggi su nospoiler (Di venerdì 4 dicembre 2020) Trama,e tutte le informazioni necessarie suldi Simon Stone che esce in streaming il 29 gennaio e racconta la storia dell'incredibile ritrovamento del tesoro di Sutton Hoo.

ciakmag : #TheDig: il trailer del film con #CareyMulligan, #RalphFiennes e #LilyJames ?? - hiddlestovn : the dig sembra veramente carino, uno di quei piccoli film come the guernsey literary and potato peel pie society: p… - AlessiaCrawley : @eve_bridgerton Lo sto leggendo in inglese e il titolo è sempre The Dig. Non so se è mai uscito qui! Se ti può inte… - stanzedicinema : The Dig: il trailer del nuovo film di Fiennes e Mulligan - Nerdmovieprod : The Dig: ecco il trailer del film con Ralph Fiennes #CareyMulliganTheDig #RalphFiennesTheDig #TheDig #TheDigNetflix -