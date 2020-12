“The Dig”: il trailer del dramma con Carey Mulligan e Ralph Finnes (Di venerdì 4 dicembre 2020) Netflix rilascia i primi trailer di gennaio e tra questi c’è anche “The Dig“, che in Italia avrà il titolo di “La nave sepolta“. Il dramma diretto da Simon Stone uscirà il 29 gennaio sulla piattaforma streaming e vede come protagonisti Carey Mulligan, Ralph Fiennes e Lily James. Il film racconta degli episodi correlati alla più famosa scoperta archeologica britannica dei tempi moderni. La sua realizzazione era già stata ipotizzata nel 2013 con la regia di Susanne Bier e la partecipazione nei panni della protagonista di Cate Blanchet, prima, e di Nicole Kidman, poi. L’attrice australiana era stata, comunque, costretta a rinunciare per via della fitta agenda lavorativa. Il lungo travaglio su questo dramma ispirato all’omonimo libro di John Preston è finalmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Netflix rilascia i primidi gennaio e tra questi c’è ancheDig“, che in Italia avrà il titolo di “La nave sepolta“. Ildiretto da Simon Stone uscirà il 29 gennaio sulla piattaforma streaming e vede come protagonistiFiennes e Lily James. Il film racconta degli episodi correlati alla più famosa scoperta archeologica britannica dei tempi moderni. La sua realizzazione era già stata ipotizzata nel 2013 con la regia di Susanne Bier e la partecipazione nei panni della protagonista di Cate Blanchet, prima, e di Nicole Kidman, poi. L’attrice australiana era stata, comunque, costretta a rinunciare per via della fitta agenda lavorativa. Il lungo travaglio su questoispirato all’omonimo libro di John Preston è finalmente ...

NoSpoiler3 : Due divi candidati all'Oscar, uno dei più acclamati registi teatrali del circuito internazionale e un'incredibile s… - ciakmag : #TheDig: il trailer del film con #CareyMulligan, #RalphFiennes e #LilyJames ?? - hiddlestovn : the dig sembra veramente carino, uno di quei piccoli film come the guernsey literary and potato peel pie society: p… - AlessiaCrawley : @eve_bridgerton Lo sto leggendo in inglese e il titolo è sempre The Dig. Non so se è mai uscito qui! Se ti può inte… - stanzedicinema : The Dig: il trailer del nuovo film di Fiennes e Mulligan -