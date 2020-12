The Crown: Helena Bonham Carter (la Principessa Margaret) risponde alle polemiche (Di venerdì 4 dicembre 2020) La quarta stagione di The Crown è piaciuta a tutti tranne alla Royal Family, al Governo Britannico ed al fratello maggiore di Lady Diana. Tutti i sopracitati hanno dato alla serie di Netflix della fiction sottolineando come molti aspetti siano lontani dalla realtà dei fatti e che di realtà ne esistono due: quella vissuta da Carlo e Diana e quella riscritta e romanzata dagli sceneggiatori di The Crown. Se Emma Corrin (la Lady D nella serie) ha preso le parti di Netflix, Helena Bonham Carter (la Principessa Margaret) ha dato ragione ai detrattori sottolineando come molte scene che ha recitato siano state molto romanzate. “È assolutamente vero che sia una storia romanzata, capisco perfettamente l’opinione del Governo britannico, perché penso che esista la responsabilità ... Leggi su biccy (Di venerdì 4 dicembre 2020) La quarta stagione di Theè piaciuta a tutti tranne alla Royal Family, al Governo Britannico ed al fratello maggiore di Lady Diana. Tutti i sopracitati hanno dato alla serie di Netflix della fiction sottolineando come molti aspetti siano lontani dalla realtà dei fatti e che di realtà ne esistono due: quella vissuta da Carlo e Diana e quella riscritta e romanzata dagli sceneggiatori di The. Se Emma Corrin (la Lady D nella serie) ha preso le parti di Netflix,(la) ha dato ragione ai detrattori sottolineando come molte scene che ha recitato siano state molto romanzate. “È assolutamente vero che sia una storia romanzata, capisco perfettamente l’opinione del Governo britannico, perché penso che esista la responsabilità ...

GrandeFratello : La nuova stagione di The Crown vi aspetta in streaming su Mediaset Play. #GFVIP - NetflixIT : Inizi un episodio ?? Finisci di The Crown l'episodio ??… - NetflixIT : Emma Corrin ha ricordato così QUESTA scena di The Crown 4: “Quando abbiamo girato la scena con l’abito da sposa, ne… - jesk4m0tt4 : alimentada e maratonando the crown - kit3mmu0rt : Dopo the crown mi sono informata sulla morte di lady D. e sono rimasta spiazzata dal fatto che William e Harry abbi… -