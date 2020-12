The Battle At Garden’s Gate è il nuovo album dei Greta Van Fleet anticipato dal singolo Age Of Machine (audio e testo) (Di venerdì 4 dicembre 2020) My Way, Soon non è era che un assaggio del nuovo album dei Greta Van Fleet, oggi annunciato per il 16 aprile 2021. The Battle At Garden’s Gate, questo il titolo scelto per la prossima prova sulla lunga distanza, rappresenterà il seguito di Anthem of the Peaceful Army, con il quale hanno debuttato nella musica. Il rilascio dell’album seguirà una serie di tappe, fatte di singoli con i quali il gruppo dei fratelli Kiszka ingannerà l’attesa in vista dell’album che è già stato annunciato per la primavera 2021. Il nuovo singolo, Age Of Machine, è invece disponibile dal 4 dicembre. L’annuncio del ritorno con un nuovo album, che era già stato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) My Way, Soon non è era che un assaggio deldeiVan, oggi annunciato per il 16 aprile 2021. TheAt, questo il titolo scelto per la prossima prova sulla lunga distanza, rappresenterà il seguito di Anthem of the Peaceful Army, con il quale hanno debuttato nella musica. Il rilascio dell’seguirà una serie di tappe, fatte di singoli con i quali il gruppo dei fratelli Kiszka ingannerà l’attesa in vista dell’che è già stato annunciato per la primavera 2021. Il, Age Of, è invece disponibile dal 4 dicembre. L’annuncio del ritorno con un, che era già stato ...

