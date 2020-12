Thales Alenia Space costruirà il satellite Esa ROSE-L

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L'italiana, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%) ha firmato un contatto dal valore totale di 482 milioni di Euro con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), la cui prima tranche di è di 90 milioni, per la realizzazione delin banda L (-L) per il monitoraggio ambientale della superfice terrestre, tramite il sistema di Osservazione Radar nell'ambito del Programma europeo Copernicus. Programma di punta del sistema di Osservazione satellitare della Terra della Commissione Europea, pietra miliare delle attività dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Copernicus è anche ampiamente supportato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Fornirà dati di osservazione per la protezione ambientale, per il monitoraggio del clima, per la valutazione dei disastri naturali e ...