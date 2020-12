Tg Scuola, edizione del 4 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di ognuno con la campagna social #LaScuolaPerMe, che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie e cittadini. Un racconto collettivo dedicato alla più importante Istituzione del Paese. L’iniziativa è aperta a tutti: per partecipare basta postare un video o una foto, utilizzando l’hashtag #LaScuolaPerMe e rispondere alla domanda “Cosa è per te la scuola?”, condividendo un pensiero, un ricordo o un’emozione legati al periodo scolastico. Il ministero raccoglierà e rilancerà sui propri canali i video e i messaggi che saranno diffusi sui social. – SULMONA, L’ISS OVIDIO LANCIA UN VIDEO PER PROMUOVERE SCREENING COVID Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di ognuno con la campagna social #LaScuolaPerMe, che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie e cittadini. Un racconto collettivo dedicato alla più importante Istituzione del Paese. L’iniziativa è aperta a tutti: per partecipare basta postare un video o una foto, utilizzando l’hashtag #LaScuolaPerMe e rispondere alla domanda “Cosa è per te la scuola?”, condividendo un pensiero, un ricordo o un’emozione legati al periodo scolastico. Il ministero raccoglierà e rilancerà sui propri canali i video e i messaggi che saranno diffusi sui social. – SULMONA, L’ISS OVIDIO LANCIA UN VIDEO PER PROMUOVERE SCREENING COVID

mariocalderini : RT @Cla_Gagliardini: Mario Calderini @mariocalderini Direttore @tiresia_polimi 'Valutazione d'impatto #OraDiFuturo molto positiva da parte… - VITAnonprofit : RT @Cesvot: 'Magnetica 2020, la scuola fra paure e desideri'. Venerdì 11 dicembre, online, la terza edizione della Biennale dell’Educazione… - franzrusso : RT @andreacreativo: Un futuro migliore non si immagina, si crea. Si crea con azioni concrete come quelle messe in atto dal progetto #OraDiF… - andreacreativo : Un futuro migliore non si immagina, si crea. Si crea con azioni concrete come quelle messe in atto dal progetto… - SerenaCominetti : RT @Cla_Gagliardini: Roberto Benes di #OraDiFuturo: negli elaborati di questa edizione presenta spesso un desiderio di fuga, oltre che la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola edizione Tg Scuola - edizione del 4 dicembre 2020 Diregiovani Nasce a Bari una scuola per manager di Enti locali di valenza nazionale

E nella realizzazione di un progetto che si è qualificato subito per il suo elevato profilo scientifico, il promotore ha coinvolto l’Ateneo di Bari guidato dal Rettore prof. Stefano Bronzini e l’Anci, ...

Scuola, tutti i vincitori delle Olimpiadi di informatica

Si è conclusa online la XX edizione delle Olimpiadi italiane di informatica , organizzate dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la ...

E nella realizzazione di un progetto che si è qualificato subito per il suo elevato profilo scientifico, il promotore ha coinvolto l’Ateneo di Bari guidato dal Rettore prof. Stefano Bronzini e l’Anci, ...Si è conclusa online la XX edizione delle Olimpiadi italiane di informatica , organizzate dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la ...