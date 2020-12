Tg Psicologia, edizione del 4 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Come funzionano i bambini dello spettro autistico, cosa provano, come percepiscono e in che modo organizzano il mondo? Non è vero che tutti i bambini hanno lo stesso funzionamento e, applicando il nostro modello, mettiamo l’accento sulle caratteristiche individuali di ciascuno”. Usa parole semplici Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapia IdO, per presentare il nuovo corso di formazione sul modello Derbbi per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Il corso, dal titolo ‘I Disturbi dello Spettro Autistico. Un approccio integrato alla complessità del problema’, partirà a gennaio e si svolgerà online – AUTISMO, PACCA (UNIVALLE-IDO): IN COLOMBIA BIMBI MIGLIORANO CON MODELLO DERBBI Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Come funzionano i bambini dello spettro autistico, cosa provano, come percepiscono e in che modo organizzano il mondo? Non è vero che tutti i bambini hanno lo stesso funzionamento e, applicando il nostro modello, mettiamo l’accento sulle caratteristiche individuali di ciascuno”. Usa parole semplici Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapia IdO, per presentare il nuovo corso di formazione sul modello Derbbi per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Il corso, dal titolo ‘I Disturbi dello Spettro Autistico. Un approccio integrato alla complessità del problema’, partirà a gennaio e si svolgerà online – AUTISMO, PACCA (UNIVALLE-IDO): IN COLOMBIA BIMBI MIGLIORANO CON MODELLO DERBBI

