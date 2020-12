Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna Beppe Grillo e spinge il Movimento Cinque Stelle a rifiutare il meccanismo europeo di stabilita’. “La Mes e’ finita”, dice il comico genovese che individua due fonti alternative di finanziamento della sanita’. Dalle tasse sugli immobili della Chiesa e dalla patrimoniale ai super ricchi il fondatore del Movimento conta di recuperare 25 miliardi di euro. In ogni caso, dice, il Mes e’ uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del Paese. La sua posizione non e’ condivisa in maggioranza. Il Pd sembra deciso a fare chiarezza. Cosi’ il governo rischia al Senato, mette in chiaro Graziano Delrio. E il ministro Francesco Boccia sottolinea che questo e’ il momento di capire se andare avanti o meno. Il giorno del giudizio sara’ mercoledi’, quando il premier Conte chiedera’ il voto delle Camere, in vista del consiglio europeo. IL CENSIS FOTOGRAFA L’ITALIA DEL COVID Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna Beppe Grillo e spinge il Movimento Cinque Stelle a rifiutare il meccanismo europeo di stabilita’. “La Mes e’ finita”, dice il comico genovese che individua due fonti alternative di finanziamento della sanita’. Dalle tasse sugli immobili della Chiesa e dalla patrimoniale ai super ricchi il fondatore del Movimento conta di recuperare 25 miliardi di euro. In ogni caso, dice, il Mes e’ uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del Paese. La sua posizione non e’ condivisa in maggioranza. Il Pd sembra deciso a fare chiarezza. Cosi’ il governo rischia al Senato, mette in chiaro Graziano Delrio. E il ministro Francesco Boccia sottolinea che questo e’ il momento di capire se andare avanti o meno. Il giorno del giudizio sara’ mercoledi’, quando il premier Conte chiedera’ il voto delle Camere, in vista del consiglio europeo. IL CENSIS FOTOGRAFA L’ITALIA DEL COVID

Il voto del 9 dicembre comincia a diventare un appuntamento complicato per la maggioranza. Qui ne parlavamo un paio di cene fa, nel frattempo sì c’è stata un po’ di attività diplomatica ma si è anche ...

Montenegro: da parlamento fiducia a nuovo governo Krivokapic

(ANSA) - BELGRADO, 04 DIC - In Montenegro il parlamento ha votato oggi la fiducia al nuovo governo guidato dal premier Zdravko Krivokapic, uno dei leader delle forze di opposizione uscite vincitrici d ...

Il voto del 9 dicembre comincia a diventare un appuntamento complicato per la maggioranza. Qui ne parlavamo un paio di cene fa, nel frattempo sì c'è stata un po' di attività diplomatica ma si è anche ...

(ANSA) - BELGRADO, 04 DIC - In Montenegro il parlamento ha votato oggi la fiducia al nuovo governo guidato dal premier Zdravko Krivokapic, uno dei leader delle forze di opposizione uscite vincitrici d ...