Fino al ponte dell'Immacolata nelle vie dello shopping di Roma ci saranno chiusure temporanee per evitare assembramenti. Lo ha deciso oggi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a cui hanno preso parte anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi e l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. In base alle presenze registrate negli scorsi week-end, si è deciso di ampliare la lista delle aree a rischio sovraffollamento, estendendo i controlli anche all'Eur e a Trastevere. Inoltre sarà prolungata la chiusura, nei fine settimana, dei mercati all'aperto e delle aree commerciali superiori a 2500 metri quadri. L'obiettivo resta quello di consentire la cosiddetta 'corsa ai regali', salvaguardando la salute pubblica e il commercio degli esercenti. D'AMATO: C'È CLIMA RILASSATEZZA, DRIVE-IN APERTI DURANTE FESTE

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 4 dicembre 2020 Dire Viterbo, i Carabinieri arrestano un disoccupato con un carico di droga

GUIDONIA - Fairyland, “mandrakata” del Comune per non pagare

Sembra una storia tratta dal film “Il Marchese del Grillo”. Un’associazione chiede e ottiene finanziamenti da due Enti pubblici, ma ad erogarli è uno solo di essi. Proprio questo oggi non solo nega i ...

