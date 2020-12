Test HIV e HCV nelle periferie di Roma: il Lab Mobile di medici di famiglia e infettivologi in piazza per i cittadini (Di venerdì 4 dicembre 2020) Prosegue il giro nelle piazze periferiche della Capitale del Lab Mobile per screening gratuiti per HIV e HCV. Appuntamento sabato 5 dicembre dalle 9 alle 13 nel quartiere di Primavalle presso lo Studio Polimedico Solidale di piazza Alfonso Capecelatro 11/13. nelle prossime settimane, il Lab sarà nel quartiere Romano di San Basilio e a metà dicembre a Bologna, Padova, Venezia. Oggi alla parola “virus” si associa la pandemia di Covid-19 in corso, ma esistono altri virus che continuano a mietere vittime, nonostante si abbiano validissimi strumenti per fronteggiarli. Due casi emblematici sono HIV ed HCV. L’HIV ha la sua naturale conseguenza nell’AIDS, mentre l’HCV porta all’Epatite C, che può provocare cirrosi o all’epatocarcinoma (tumore del fegato). L’HCV è possibile eradicarlo definitivamente con un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Prosegue il giropiazze periferiche della Capitale del Labper screening gratuiti per HIV e HCV. Appuntamento sabato 5 dicembre dalle 9 alle 13 nel quartiere di Primavalle presso lo Studio Polimedico Solidale diAlfonso Capecelatro 11/13.prossime settimane, il Lab sarà nel quartiereno di San Basilio e a metà dicembre a Bologna, Padova, Venezia. Oggi alla parola “virus” si associa la pandemia di Covid-19 in corso, ma esistono altri virus che continuano a mietere vittime, nonostante si abbiano validissimi strumenti per fronteggiarli. Due casi emblematici sono HIV ed HCV. L’HIV ha la sua naturale conseguenza nell’AIDS, mentre l’HCV porta all’Epatite C, che può provocare cirrosi o all’epatocarcinoma (tumore del fegato). L’HCV è possibile eradicarlo definitivamente con un ...

PatriziaOrlan11 : RT @ConsulcesiGroup: 'Oggi calcoliamo 18mila persone che vivono in Italia con l’infezione da #Hiv ma che non sanno di averla' dice Massimo… - friendly_test : Orgogliosi di essere citati nel comunicato stampa di @IAPAC tra le Fast-track Cities più virtuose nel raggiungiment… - pairsonnalitesF : Malattie sessualmente trasmissibili: parlarne è un po' prevenirle: Quest'anno, in particolare, la lotta all'AIDS si… - bastbux : RT @AsaOnlus: Il Primo Dicembre l’assessore Giulio Gallera ha negato l’aiuto Milano Check Point che offre servizi gratuiti ai cittadini qua… - friendly_test : Questa sera dalle ore 21.30 su Seila tv (canale 216) si parlerà di HIV/AIDS, dell'importanza della prevenzione e de… -

Ultime Notizie dalla rete : Test HIV Test HIV e HCV nelle periferie di Roma: il Lab Mobile di medici di famiglia e infettivologi in piazza per i cittadini RomaDailyNews A tutto screening, Camper Mobile contro Aids e l’Epatite nelle periferie di Roma

“ INSIEME CONTRO L’AIDS E L’EPATITE”. Durante la settimana della lotta all’ Aids e all’ Hiv prosegue il giro nelle piazze periferiche della Capitale del Lab Mobile per screening gratuiti per HIV e HCV ...

Il “Lab Mobile”: medici di famiglia e infettivologi nelle piazze e nelle parrocchie a disposizione dei cittadini per i test HIV e HCV

Prosegue il giro nelle piazze periferiche della Capitale del Lab Mobile per screening gratuiti per HIV e HCV. Appuntamento sabato 5 dicembre dalle 9 alle 13 nel quartiere di Primavalle presso lo Studi ...

“ INSIEME CONTRO L’AIDS E L’EPATITE”. Durante la settimana della lotta all’ Aids e all’ Hiv prosegue il giro nelle piazze periferiche della Capitale del Lab Mobile per screening gratuiti per HIV e HCV ...Prosegue il giro nelle piazze periferiche della Capitale del Lab Mobile per screening gratuiti per HIV e HCV. Appuntamento sabato 5 dicembre dalle 9 alle 13 nel quartiere di Primavalle presso lo Studi ...