Terrorismo | Conte | ' sforzo congiunto per sradicare estremismo'

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Al di là delle strumentalizzazioni politiche, nel Mediterraneo non può esistere un dilemma tra il nostro benessere e quello degli altri Paesi - come in certi momenti il Covid ha indotto alcuni a credere – a condizione però che all'impegno degli uni corrisponda un contributo deciso degli altri per la stabilità e la sicurezza. Binomio che i recenti attacchi terroristici in Europa hanno tristemente riportato all'attenzione dei Governi e dell'opinione pubblica, confermando - come è previsto fare tra pochi giorni il Consiglio Europeo – l'importanza di unoper tutelare l'interesse comune aogni forma di". Così il premier Giuseppe, intervenendo alla conclusione dei Med Dialogues.