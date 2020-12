Taylor Mega estasiata: “Ho realizzato il sogno della mia vita” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Taylor Mega tramite il suo profilo Instagram annuncia grandi novità. Lei stessa ha dichiarato “Ho realizzato il sogno della mia vita”. Taylor Mega (Instagram)Taylor Mega risulta essere un volto molto noto soprattutto sui social. La bella influencer sul suo profilo Instagram vanta infatti oltre due milioni e mezzo di follower, che la rendono una delle influencer più seguite nel panorama italiano. Cresciuta in una famiglia molto umile Taylor ha da sempre nutrito il sogno di sfondare nello spettacolo, desiderio che ha visto poi col tempo realizzarsi. Negli ultimi anni infatti è stata spesso invitata nel salotto di Barbara D’Urso, programma che potremmo definire trash ma ... Leggi su kronic (Di venerdì 4 dicembre 2020)tramite il suo profilo Instagram annuncia grandi novità. Lei stessa ha dichiarato “Hoilmia(Instagram)risulta essere un volto molto noto soprattutto sui social. La bella influencer sul suo profilo Instagram vanta infatti oltre due milioni e mezzo di follower, che la rendono una delle influencer più seguite nel panorama italiano. Cresciuta in una famiglia molto umileha da sempre nutrito ildi sfondare nello spettacolo, desiderio che ha visto poi col tempo realizzarsi. Negli ultimi anni infatti è stata spesso invitata nel salotto di Barbara D’Urso, programma che potremmo definire trash ma ...

alichiuse : Party HH - Tedua ft. Lazza 'ZZALA IL FLOW È MEGA COME TAYLOR' - non_sei_me : ormai su twitter se vedete una foto di taylor mega 99% l'ho postata io - duaw4ntto : Taylor Mega >>>>>>>> Diletta Leotta - AminaS53215660 : RT @cioonas: In tutto questo mi viene in mente Taylor Mega che dalla D’urso parla della scenata da pazza gelosa della Gregoraci nella hall… - cioonas : In tutto questo mi viene in mente Taylor Mega che dalla D’urso parla della scenata da pazza gelosa della Gregoraci… -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega Taylor Mega su Elisabetta Gregoraci: "Mi urlò contro perché ero stata con Briatore" TGCOM Taylor Mega, esercizi hot, un corpo da favola – FOTO

La bella influencer Taylor Mega ha pubblicato un video che mostra uno dei suoi allenamenti. Mostra un fisico da paura. Bellissima!

Taylor Mega sportiva ma esplosiva: un corpo incontenibile – FOTO

La nuova foto di Taylor Mega fa impazzire i social: il completo sportivo esalta la sua figura e il fisico scolpito, migliaia di like.

La bella influencer Taylor Mega ha pubblicato un video che mostra uno dei suoi allenamenti. Mostra un fisico da paura. Bellissima!La nuova foto di Taylor Mega fa impazzire i social: il completo sportivo esalta la sua figura e il fisico scolpito, migliaia di like.