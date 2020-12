Taormina sul caso Suarez | “La Juve rischia tanto La giustizia sportiva mi sembra un transito naturale”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’avvocato Carloha parlato a Radio Punto Nuovo della posizione dellantus nell’inchiesta per ildell’esame di. “Rischioper lantus? Misia unnaturale: al di là di questo, per il vantaggio di un tesseramento non fatto nelle modalità prefissate”. L’avvocato continua: “ntus corruttore? L’ipotesi corruzione ventilata per questa procedura è stata accelerata con speranza, o magari assicurazione, che per l’Università di Stranieri di Perugia ci potessero essere altri incarichi, L’Università non ci fa una bella figura mentre, per quanto riguarda l’accordo corruttivo (almeno in premessa), mi pare ci sia stato un avvocato che si sia fatto parte dirigente per ...