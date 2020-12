Supporto psicologico, consulenze e orientamento: nasce il Centro Famiglie+ che aiuta (gratis) chi ha figli con grave disabilità (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al via un nuovo progetto a sostegno delle famiglie che hanno figli con grave disabilità. Sul tema già molto complesso dell’assistenza individuale e dei servizi multidisciplinari dedicati alla persona disabile, aggravato con la pandemia di Coronavirus, la Fondazione Mantovani Castorina diretta da Angelo Mantovani ha presentato il 3 dicembre in occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità il Centro Famiglie+. Il Centro si trova a Milano ed è dedicato proprio alle famiglie che affrontano la sfida della disabilità in tutte le sue sfumature. I servizi erogati sono gratuiti grazie al contributo di Fondazione di Comunità Milano e in sinergia con lo Sportello psicologico dell’associazione iSemprevivi. Vengono forniti, sia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al via un nuovo progetto a sostegno delle famiglie che hannocon. Sul tema già molto complesso dell’assistenza individuale e dei servizi multidisciplinari dedicati alla persona disabile, aggravato con la pandemia di Coronavirus, la Fondazione Mantovani Castorina diretta da Angelo Mantovani ha presentato il 3 dicembre in occasione della Giornata mondiale delle persone conil. Ilsi trova a Milano ed è dedicato proprio alle famiglie che affrontano la sfida dellain tutte le sue sfumature. I servizi erogati sono gratuiti grazie al contributo di Fondazione di Comunità Milano e in sinergia con lo Sportellodell’associazione iSemprevivi. Vengono forniti, sia in ...

crocerossa : ?? Aumenta il freddo in questi giorni già segnati dall'emergenza #Covid19. Con il servizio Unità di Strada #CRIRoma6… - GaetanoBellino : RT @Pinucci63757977: E ai congiunti dell'elfa isterica un supporto psicologico non glielo vogliamo dare ? - AnnickQuemper : RT @Pinucci63757977: E ai congiunti dell'elfa isterica un supporto psicologico non glielo vogliamo dare ? - Fatafutura : RT @AUSLRomagna: Supporto Psicologico in Emergenza Covid 19, tante le chiamate alla linea dedicata - Pinucci63757977 : E ai congiunti dell'elfa isterica un supporto psicologico non glielo vogliamo dare ? -

Ultime Notizie dalla rete : Supporto psicologico Supporto psicologico, consulenze e orientamento: nasce il Centro Famiglie+ che aiuta (gratis) chi ha figli… Il Fatto Quotidiano L’emergenza è anche psicologica

L’emergenza sanitaria ha causato tra i vari effetti anche un aumento sostenuto di richiesta di sostegno psicologico. Da quando è ripartito, a ottobre, il Servizio di Supporto Psicologico in Emergenza ...

Economia al collasso, Fipe Agrigento: “blocchiamo gli sfratti”

“Gli effetti devastanti della pandemia sulla tenuta psicologica degli imprenditori che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica non possono più essere sottovalutati per ...

L’emergenza sanitaria ha causato tra i vari effetti anche un aumento sostenuto di richiesta di sostegno psicologico. Da quando è ripartito, a ottobre, il Servizio di Supporto Psicologico in Emergenza ...“Gli effetti devastanti della pandemia sulla tenuta psicologica degli imprenditori che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica non possono più essere sottovalutati per ...