Super Nintendo World, il 4 febbraio inaugura il parco divertimenti di Super Mario Bros (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il parco divertimenti di Osaka dedicato all'eroe Super Mario Bros. Fan di Super Mario Bros tenetevi pronti perché nel parco divertimenti NBC Universal arriverà una nuova sezione, il Super Nintendo World. Siamo a Osaka, in Giappone, e qui a febbraio, precisamente il 4, dovrebbe inaugurare questo nuovo parco divertimenti pazzesco e che manderà in visibilio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

