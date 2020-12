"Sui nostri cellulari sms da fonti misteriose...". La giornalista di Repubblica fa i nomi: crisi e rimpasto, qui viene giù il Pd (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Sui nostri cellulari arrivano messaggini da misteriose fonti...". Secondo Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, il governo è uscito spiazzato e indebolito dalla seconda ondata del coronavirus."Sono venute fuori delle ambizioni, di Italia Viva, di parte del Pd, di Luigi Di Maio, che ora dividono il fronte"."C'è voglia di cambiare - sottolinea la Cuzzocrea - in una parte del Pd, di Italia Viva e M5s". Coloro che avvisano i giornalisti che "così non va", ironizza la Cuzzocrea, sono gli stessi che il giorno dopo definiscono "fantascienza" le voci di crisi di governo. Tant'è, le fibrillazioni sono evidenti. "Alcuni ministri non hanno funzionato", e la Cuzzocrea fa i nomi. "Si dice che Graziano Delrio, capogruppo dem ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Suiarrivano messaggini da...". Secondo Annalisa Cuzzocrea di, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, il governo è uscito spiazzato e indebolito dalla seconda ondata del coronavirus."Sono venute fuori delle ambizioni, di Italia Viva, di parte del Pd, di Luigi Di Maio, che ora dividono il fronte"."C'è voglia di cambiare - sottolinea la Cuzzocrea - in una parte del Pd, di Italia Viva e M5s". Coloro che avvisano i giornalisti che "così non va", ironizza la Cuzzocrea, sono gli stessi che il giorno dopo definiscono "fantascienza" le voci didi governo. Tant'è, le fibrillazioni sono evidenti. "Alcuni ministri non hanno funzionato", e la Cuzzocrea fa i. "Si dice che Graziano Delrio, capogruppo dem ...

