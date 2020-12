“Succede ogni giorno”. Alessia Marcuzzi, la dolorosa confessione sulla sua famiglia: cosa è costretta a subire (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessia Marcuzzi non è una che le manda a dire. A 48 anni poi, con un’accresciuta percezione di sé, la conduttrice di peli sulla lingua ha smesso proprio di averne. L’ultimo caso, la lunga intervista al settimanale Grazia in cui ha toccato tanti punti senza saltare su quelli dolorosi. La conduttrice romana ha ammesso che nei momenti più difficili preferisce rimanere sola. Per questo motivo, al settimanale ha confessato di aver intrapreso un percorso di psicoterapia da circa un anno. Alessia Marcuzzi confida di sentirsi più libera e in pace con se stessa da quando ha deciso di affrontare le sue paure, i suoi pensieri più intimi, con una professionista. “È importante sapere cose di noi stessi. Da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)non è una che le manda a dire. A 48 anni poi, con un’accresciuta percezione di sé, la conduttrice di pelilingua ha smesso proprio di averne. L’ultimo caso, la lunga intervista al settimanale Grazia in cui ha toccato tanti punti senza saltare su quelli dolorosi. La conduttrice romana ha ammesso che nei momenti più difficili preferisce rimanere sola. Per questo motivo, al settimanale ha confessato di aver intrapreso un percorso di psicoterapia da circa un anno.confida di sentirsi più libera e in pace con se stessa da quando ha deciso di affrontare le sue paure, i suoi pensieri più intimi, con una professionista. “È importante sapere cose di noi stessi. Da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono ...

