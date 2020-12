Suarez, sviluppi sull’esame farsa dell’ex Barca: rettrice sospesa ed ulteriori accertamenti per la Juventus (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tornano ad esserci novità sull'esame svolto la scorsa estate a Perugia da Luis Suarez, ex Barcellona, per l'acquisizione della cittadinanza italiana.L'attaccante uruguaiano, oggi all'Atletico Madrid, era finito nel mirino della Juventus. Secondo quanto scritto su una nota dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, la Guardia di Finanza ha eseguito la sospensione dall’attività per 8 mesi della rettrice Giuliana Grego, del direttore Simone Olivieri e dei professori che esaminarono il calciatore: "Per i reati di rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici". Dopo le perquisizioni ed i sequestri del 22 settembre 2020, le indagini - proseguite incessantemente, senza soluzione di continuità e nel rigoroso rispetto del principio di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tornano ad esserci novità sull'esame svolto la scorsa estate a Perugia da Luis, ex Barcellona, per l'acquisizione della cittadinanza italiana.L'attaccante uruguaiano, oggi all'Atletico Madrid, era finito nel mirino della. Secondo quanto scritto su una nota dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, la Guardia di Finanza ha eseguito la sospensione dall’attività per 8 mesi dellaGiuliana Grego, del direttore Simone Olivieri e dei professori che esaminarono il calciatore: "Per i reati di rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici". Dopo le perquisizioni ed i sequestri del 22 settembre 2020, le indagini - proseguite incessantemente, senza soluzione di continuità e nel rigoroso rispetto del principio di ...

