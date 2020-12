Storia di un uomo violento | «Ho sbagliato | ma oggi sono un uomo nuovo»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 4 dicembre 2020) «Tu non capisci niente». Una frase all'apparenza innocua, ma che da una parte scava una ferita profonda in chi la subisce e dall'altra sembra poter legittimare un'escalation di violenza, che non ha giustificazioni. Così è cominciata 6 anni fa ladi violenza di Luca (il nome è di fantasia, ndr),38 anni, professione artigiano, ai danni dell'ex compagna, madre della loro bambina. Unadi cui non va fiero, per niente, ma di cui ha preso coscienza: per venirne fuori, si è rivolto a CAM, il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, i cui professionisti hanno preso in carico il suo caso e l'hanno seguito in un percorso di recupero, fatto di consapevolezza e di grandissimo lavoro su se stesso. Abbiamo deciso di ascoltare la sua, senza giudizi: perché spesso la violenza è subdola, non la si riconosce; perché ...