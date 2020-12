Stefania Orlando, il dramma dal passato: “Pensavo di morire… andai nell’abisso”, il racconto da brividi (Di venerdì 4 dicembre 2020) dell’amata conduttrice Stefania Orlando è certamente una delle protagoniste assolute della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La Orlando non si è fatta conoscere da subito dal resto dei coinquilini, fin quando, puntata dopo puntata, durante le situazioni più spinose ha fatto vedere tutta la sua grinta e il suo spirito forte e intraprendente. La vediamo tutti come una donna forte e fiera, ma ovviamente come tutte le donne forti, anche lei ha avuto i suoi momenti di debolezza. Stefania Orlando e il dramma della malattia (instagram)La donna diverso tempo fa ha infatti rivelato alla Balivo, da ‘Vieni da me’ di aver sofferto di depressione, dopo la scomparsa della sua migliore amica. Questa è stata una vera e propria tragedia nella vita della ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) dell’amata conduttriceè certamente una delle protagoniste assolute della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lanon si è fatta conoscere da subito dal resto dei coinquilini, fin quando, puntata dopo puntata, durante le situazioni più spinose ha fatto vedere tutta la sua grinta e il suo spirito forte e intraprendente. La vediamo tutti come una donna forte e fiera, ma ovviamente come tutte le donne forti, anche lei ha avuto i suoi momenti di debolezza.e ildella malattia (instagram)La donna diverso tempo fa ha infatti rivelato alla Balivo, da ‘Vieni da me’ di aver sofferto di depressione, dopo la scomparsa della sua migliore amica. Questa è stata una vera e propria tragedia nella vita della ...

