Stadio Maradona | i sacerdoti si oppongono al cambio nome | “Resti San Paolo”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 4 dicembre 2020): la morte del calciatore argentino sta scatenando polemiche non solo nel suo paese ma anche in Italia per una serie di motivi Non c’è pace per il campione argentino, con tante polemiche che non si placano anche dopo la sua scomparsa avvenuta il 25 novembre scorso. Il Pibe de Oro non avrebbe mai L'articolo proviene da Leggilo.org.