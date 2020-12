Spostamenti tra regioni prima del 21 dicembre, cosa c'è da sapere (ecco chi cambierà colore) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per spostarsi fuori dalla propria regione fino al 21 dicembre è fondamentale conoscere in quale fascia (rossa, arancione o gialla) è collocata la propria regione. La regola di base... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per spostarsi fuori dalla propria regione fino al 21è fondamentale conoscere in quale fascia (rossa, arancione o gialla) è collocata la propria regione. La regola di base...

francescoseghez : Leggo ora degli spostamenti vietati tra comuni (magari di 1.000 abitanti e confinanti) ma consentiti nello stesso c… - Corriere : Il governo ha emanato il decreto sul periodo delle festività: ?? in tutta Italia stop agli spostamenti dal 21 dice… - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra Regioni: le misure annunciate - SuperChine78 : RT @Telequattro: TRIESTE | NATALE BLINDATO: STOP AGLI SPOSTAMENTI E CENONE DI CAPODANNO SOLO TRA CONVIVENTI - silviamere : RT @Raffa_moody: MA POI MI SPIEGATE IL SÌ PER GLI #SPOSTAMENTI ALL' #ESTERO MA NON TRA #COMUNI? MA VI DROGATE PRIMA DI FIRMARE OGNI #DECRET… -