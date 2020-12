Sport Italiano sotto choc, il campione di soli 21 anni è morto per Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle tante foto disponibili sul web, il suo volto da ragazzino buono è sempre incorniciato dalla maglia gialla e blu della Mastromarco-Sensi, la forte squadra di ciclisti dilettanti toscani in cui è cresciuto anche Vincenzo Nibali. Non la indossava più Michael Antonelli, morto giovedì sera 4 dicembre all’ospedale di San Marino dove era stato ricoverato il 30 novembre, giorno del suo ventunesimo compleanno. Aveva 21 anni, ed è morto per le complicanze dovute al Covid, due anni e mezzo dopo un gravissimo incidente di bicicletta che stava faticosamente cercando di recuperare. L’incidente nel 2018 Era la mattina di Ferragosto del 2018, si correva la Firenze-Viareggio, una classica del ciclismo giovanile nazionale riservata agli Under 23. Quando il gruppo di testa ha affrontato una discesa in ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle tante foto disponibili sul web, il suo volto da ragazzino buono è sempre incorniciato dalla maglia gialla e blu della Mastromarco-Sensi, la forte squadra di ciclisti dilettanti toscani in cui è cresciuto anche Vincenzo Nibali. Non la indossava più Michael Antonelli,giovedì sera 4 dicembre all’ospedale di San Marino dove era stato ricoverato il 30 novembre, giorno del suo ventunesimo compleanno. Aveva 21, ed èper le complicanze dovute al, duee mezzo dopo un gravissimo incidente di bicicletta che stava faticosamente cercando di recuperare. L’incidente nel 2018 Era la mattina di Ferragosto del 2018, si correva la Firenze-Viareggio, una classica del ciclismo giovanile nazionale riservata agli Under 23. Quando il gruppo di testa ha affrontato una discesa in ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport Italiano Il Natale più buio dello sport italiano: 245 club danno il via alla campagna #salviamolosport - Basketmarche.it Aci Sport: definito il calendario Cireas per il 2021

Martedì 1 dicembre il direttivo di Aci Sport ha annunciato le date per il calendario delle manifestazioni sportive per il 2021. La Commissione Auto Storiche di ACI Sport ha approvato il calendario 202 ...

La campagna salviamo lo sport

I 245 club appartenenti alla Lega Pro, alla Lega Basket Serie A, alla Lega Nazionale Pallacanestro, alla Lega Pallavolo Serie A e alla Lege Pallavolo Serie A Femminile vivranno il Natale più buio di s ...

