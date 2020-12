Spezia, Italiano: “Bel momento ma è presto per guardare la classifica. Lazio top club, Immobile…” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo un avvio di stagione che ha sorpreso molti, lo Spezia di Vincenzo Italiano vuole continuare il suo bel percorso in campionato. Domani pomeriggio i liguri se la vedranno con la Lazio di Inzaghi, reduce dal pareggio in Champions con il Borussia, ma anche dal ko con l'Udinese: "La Lazio è una squadra top della Serie A- afferma Italiano - . E' una squadra che negli ultimi campionati ha lottato continuamente per i primi posti e in Champions sta disputando un bel percorso. Abbiamo studiato la gara, guardando la prestazione dei biancocelesti a Dortmund ed è una squadra forte che se la lasci ragionare ha tantissime soluzioni con tantissimi giocatori di qualità in avanti con un grande attaccante che è Immobile".Sul momento dello Spezia: "La nostra intenzione è quella di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo un avvio di stagione che ha sorpreso molti, lodi Vincenzovuole continuare il suo bel percorso in campionato. Domani pomeriggio i liguri se la vedranno con ladi Inzaghi, reduce dal pareggio in Champions con il Borussia, ma anche dal ko con l'Udinese: "Laè una squadra top della Serie A- afferma- . E' una squadra che negli ultimi campionati ha lottato continuamente per i primi posti e in Champions sta disputando un bel percorso. Abbiamo studiato la gara, guardando la prestazione dei biancocelesti a Dortmund ed è una squadra forte che se la lasci ragionare ha tantissime soluzioni con tantissimi giocatori di qualità in avanti con un grande attaccante che è Immobile".Suldello: "La nostra intenzione è quella di ...

