Specializzazioni mediche, il concorso tra ricorsi e rinvii: in sospeso il futuro di 24mila medici (Di venerdì 4 dicembre 2020) In questo periodo di pandemia sono spesso in prima linea contro il Covid-19: fanno tamponi nelle cliniche private, nelle farmacie e nei drive in, prestano servizio di 118, lavorano nelle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e nelle Rsa. Sono i 24mila camici grigi che il 22 settembre hanno partecipato al concorso per entrare alle scuole di specializzazione mediche. 24mila medici per circa 14mila borse di studio. Eroi coraggiosi e responsabili o più semplicemente, come preferiscono essere chiamati, medici che svolgono con dignità e passione il loro lavoro. Molti non sanno, però, che questi ragazzi più e meno giovani si sono dovuti scontrare con uno dei più grandi vizi italici: l’elefantiaca burocrazia che da mesi ritarda le assegnazioni delle borse. Le cause? Una serie di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 dicembre 2020) In questo periodo di pandemia sono spesso in prima linea contro il Covid-19: fanno tamponi nelle cliniche private, nelle farmacie e nei drive in, prestano servizio di 118, lavorano nelle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e nelle Rsa. Sono icamici grigi che il 22 settembre hanno partecipato alper entrare alle scuole di specializzazioneper circa 14mila borse di studio. Eroi coraggiosi e responsabili o più semplicemente, come preferiscono essere chiamati,che svolgono con dignità e passione il loro lavoro. Molti non sanno, però, che questi ragazzi più e meno giovani si sono dovuti scontrare con uno dei più grandi vizi italici: l’elefantiaca burocrazia che da mesi ritarda le assegnazioni delle borse. Le cause? Una serie di ...

italiaserait : Specializzazioni mediche, il concorso tra ricorsi e rinvii: in sospeso il futuro di 24mila medici - Max_Cani : @Ariachetira Sono uno dei 24k MEDICI bloccati nel limbo del concorso per le specializzazioni mediche. Attendiamo do… - Max_Cani : @myrtamerlino Sono uno dei 24k MEDICI bloccati nel limbo del concorso per le specializzazioni mediche. Attendiamo d… - BasicLifeSupp : Specializzazioni mediche. Tar: “Iscritti a corso formazione in medicina generale possono partecipare a concorso” - folucar : RT @DarioBressanini: Cari bloccati nelle specializzazioni mediche, capite vero che se fate mail bombing dopo la terza che ricevo le altre l… -

Ultime Notizie dalla rete : Specializzazioni mediche Specializzazioni mediche. Tar: “Iscritti a corso formazione in medicina generale possono partecipare a concorso” Quotidiano Sanità “Ministro Manfredi quando ti scusi?” La rabbia dei medici in ostaggio

"Ministro Manfredi quando ti scusi?" Lo sfogo dei medici in ostaggio. "Uno dei 23mila ostaggi" così si è firmato un giovane medico che ha ...

L'epopea infinita dei medici specializzandi: nuovo stop dal Ministero

E’ una lunga traversata nel deserto, quella in cui da mesi sono, malgrado loro, coinvolti 14 mila giovani medici italiani ammessi alle scuole di ...

"Ministro Manfredi quando ti scusi?" Lo sfogo dei medici in ostaggio. "Uno dei 23mila ostaggi" così si è firmato un giovane medico che ha ...E’ una lunga traversata nel deserto, quella in cui da mesi sono, malgrado loro, coinvolti 14 mila giovani medici italiani ammessi alle scuole di ...